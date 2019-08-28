Прокуратура Одесской области заявила, что пожар в гостинице Токио Стар началась из-за короткого замыкания.

Представитель Одесской областной прокуратуры заявил, что пожар в гостинице Токио Стар, где в ночь на 17 августа погибли 9 человек, начался из-за короткого замыкания.

По словам прокурора Евгения Антощука, по предварительным данным, возгорание произошло из-за чрезмерную нагрузку на электросети, что привело к короткому замыканию.

Как заявила прокурор Оксана Моско, сотрудники ГЧСЧ в 2012 году издавали распоряжения о невозможности функционирования Токио Стар как гостиницы из-за нарушения норм пожарной безопасности.

Она также отметила, что совладелец отеля Сергей Дурач уже покинул Украину и, если Вадима Черного отпустить из СИЗО, он последует примеру своего бизнес-партнера.

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Бизнесмен заявил, что ночью нагрузки на сети – меньше всего, поэтому он выразил сомнение в версии о возгорании, озвученной прокуратурой.

Кроме того, Черный заявил, что Дурач не скрывается за границей, а отсутствует в связи с запланированной поездкой и скоро вернется в Украину.

Суд оставил в силе решение Киевского райсуда Одессы о пребывании Черного в следственном изоляторе.

Напомним, 20 августа Вадима Черного, который является владельцем отеля Токио Стар, где во время пожара погибли девять человек, суд отправил в СИЗО на два месяца – без права внесения залога.