PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Пожар в Токио Стар: прокуратура назвала причину возгорания

Прокуратура Одесской области заявила, что пожар в гостинице Токио Стар началась из-за короткого замыкания.

Токио Стар

Представитель Одесской областной прокуратуры заявил, что пожар в гостинице Токио Стар, где в ночь на 17 августа погибли 9 человек, начался из-за короткого замыкания.

По словам прокурора Евгения Антощука, по предварительным данным, возгорание произошло из-за чрезмерную нагрузку на электросети, что привело к короткому замыканию.

Как заявила прокурор Оксана Моско, сотрудники ГЧСЧ в 2012 году издавали распоряжения о невозможности функционирования Токио Стар как гостиницы из-за нарушения норм пожарной безопасности.

Она также отметила, что совладелец отеля Сергей Дурач уже покинул Украину и, если Вадима Черного отпустить из СИЗО, он последует примеру своего бизнес-партнера.

Читайте: Названы имена пострадавших от пожара в Токио Стар (СПИСОК)

Бизнесмен заявил, что ночью нагрузки на сети – меньше всего, поэтому он выразил сомнение в версии о возгорании, озвученной прокуратурой.

Кроме того, Черный заявил, что Дурач не скрывается за границей, а отсутствует в связи с запланированной поездкой и скоро вернется в Украину.

Суд оставил в силе решение Киевского райсуда Одессы о пребывании Черного в следственном изоляторе.

Напомним, 20 августа Вадима Черного, который является владельцем отеля Токио Стар, где во время пожара погибли девять человек, суд отправил в СИЗО на два месяца – без права внесения залога.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Отдых в Одессе: жилье, пляжи, развлечения
Отдых в Одессе: жилье, пляжи, развлечения
День незалежності
План мероприятий на День независимости в Одессе
Антисанитария, вонь и лживые весы: Факты ICTV и Споживач проверили Привоз
Антисанитария, вонь и лживые весы: Факты ICTV и Споживач проверили Привоз
После пожара в Токио Стар опознаны восемь из девяти погибших
После пожара в Токио Стар опознаны восемь из девяти погибших
Пожежа в Токіо Стар
Пожар в Токио Стар: суд арестовал владельца
Суд
Дело 2 мая в Одессе: двух участников беспорядков выпустили под залог
Пожежа в Токіо Стар
Гостиница Токио Стар в документах фигурировала как склад
Пожежа в Токіо Стар
Версия о пожаре в Токио Стар из-за убийства не подтвердилась
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка