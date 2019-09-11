Дочка громадянки Австралії, яка загинула під час пожежі в готелі Токіо Стар в Одесі, вимагає $1 млн компенсації.

Донька загиблої під час пожежі в одеському готелі Токіо Стар 73-річної громадянки Австралії подала цивільний позов про стягнення матеріальної шкоди у розмірі понад 628 тис. грн і моральної шкоди – $1 млн.

Представник потерпілої подав клопотання про вжиття заходів щодо накладення арешту на майно підозрюваного.

Київський районний суд Одеси ухвалив рішення задовольнити клопотання в повному обсязі.

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Суд арештував все рухоме й нерухоме майно фігуранта, житло, автомобілі, гроші.

Нагадаємо, 17 вересня сталася пожежа в готелі Токіо Стар в Одесі, під час якої загинули дев’ятеро людей.