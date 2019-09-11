Дочка громадянки Австралії, яка загинула під час пожежі в готелі Токіо Стар в Одесі, вимагає $1 млн компенсації.
Донька загиблої під час пожежі в одеському готелі Токіо Стар 73-річної громадянки Австралії подала цивільний позов про стягнення матеріальної шкоди у розмірі понад 628 тис. грн і моральної шкоди – $1 млн.
Представник потерпілої подав клопотання про вжиття заходів щодо накладення арешту на майно підозрюваного.
Київський районний суд Одеси ухвалив рішення задовольнити клопотання в повному обсязі.
Читайте: Пожежа у Токіо Стар: прокуратура назвала причину займання
Суд арештував все рухоме й нерухоме майно фігуранта, житло, автомобілі, гроші.
Нагадаємо, 17 вересня сталася пожежа в готелі Токіо Стар в Одесі, під час якої загинули дев’ятеро людей.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+