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Факты / Украина

Сущенко о задержании в РФ: Пригласил в Москву и подставил кум

Для задержания Романа Сущенко российские спецслужбы организовали операцию, во время которой использовали кума украинского журналиста.

Сущенко о задержании в РФ: Пригласил в Москву и подставил кум

Роман Сущенко был задержан в Москве в результате “изящной, коварной и хладнокровной провокации под руководством спецслужб РФ”.

Об этом бывший узник Кремля рассказал в интервью.

Сущенко уточнил, что в спецоперации был задействован его кум, который крестил его ребенка.

Освобожденный из российского плена журналист рассказал, что поехал в Москву по просьбе кума:

– В целом эта история напоминает библейскую — о предательстве, с Каином и Авелем. Но я ни о чем не догадывался.

Читайте: Обмен заключенными между Украиной и Россией: истории освобожденных узников Кремля

Сущенко отметил, что он получил от кума под видом семейных фотографий диск, информация на котором оказалась “секретными” данными о российских войсках, за которые и судили украинского журналиста.

– Подозреваю, что он, возможно, “на крючке сидел”, — заявил Сущенко, обьясняя мотивы своего кума.

Как известно, после освобождения российские власти запретили Сущенко въезжать на территорию России в течение 20 лет.

Источник: Укринформ

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