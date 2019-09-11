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Факти / Україна

Сущенко про затримання в РФ: Запросив до Москви і підставив кум

Для затримання Романа Сущенка російські спецслужби організували операцію, під час якої використали кума українського журналіста.

Сущенко про затримання в РФ: Запросив до Москви і підставив кум

Роман Сущенко був затриманий у Москві в результаті “витонченої, підступної і холоднокровної провокації під керівництвом спецслужб РФ”.

Про це колишній в’язень Кремля розповів в інтерв’ю.

Сущенко уточнив, що в спецоперації був задіяний його кум, який хрестив його дитину.

Звільнений із російського полону журналіст розповів, що поїхав до Москви на прохання кума:

– Загалом ця історія нагадує біблійну – про зраду, з Каїном і Авелем. Але я ні про що не здогадувався.

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Сущенко зазначив, що він отримав від кума під виглядом сімейних фотографій диск, інформація на якому виявилася “секретними” даними про російські війська, за які і судили українського журналіста.

– Підозрюю, що він, можливо, “на гачку сидів”, – заявив Сущенко, пояснюючи мотиви свого кума.

Як відомо, після звільнення російська влада заборонила Сущенку в’їжджати на територію Росії протягом 20 років.

Джерело: Укрінформ

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