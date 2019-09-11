Первый заместитель главы Нацполиции – начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин и два заместителя – Виталий Невгад (начальник Главного следственного управления) и Игорь Купранец (начальник Департамента защиты экономики) – подали в отставку по собственному желанию.

Глава Нацполиции Сергей Князев уволил трех своих заместителей – Вячеслава Аброськина, Игоря Купранеца и Виталия Невгада.

Спикер Нацполиции Ярослав Тракало сказал, что все трое подали в отставку – их уволили по собственному желанию.

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По его словам, вместо Аброськина назначен Евгений Коваль, который до этого возглавлял Департамент внутренней безопасности, а вместо Невгада – Максима Цуцкиридзе, исполнявшего обязанности заместителя начальника Главного следственного управления.

А Департамент защиты экономики, который возглавлял Купранец, 23 августа 2019 года ликвидирован.

Фото: В’ячеслав Аброськін