Перший заступник голови Нацполіції – начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін та двоє заступників – Віталій Невгад (начальник Головного слідчого управління) та Ігор Купранець (начальник Департаменту захисту економіки) – подали у відставку за власним бажанням.

Голова Нацполіції Сергій Князєв звільнив трьох своїх заступників – В’ячеслава Аброськіна, Ігоря Купранеця та Віталія Невгада.

Речник Нацполіції Ярослав Тракало сказав, що усі троє подали у відставку – їх звільнили за власним бажанням.

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За його словами, замість Аброськіна призначено Євгена Коваля, який до цього очолював Департамент внутрішньої безпеки, а замість Невгада – Максима Цуцкірідзе, що виконував обов’язки заступника начальника Головного слідчого управління.

А Департамент захисту економіки, який очолював Купранець, 23 серпня 2019 року ліквідовано.

Фото: В’ячеслав Аброськін