Военная прокуратура Винницкого гарнизона открыла уголовное производство за халатное отношение к военной службе в связи с пожаром на арсенале в Калиновке.

Военная прокуратура открыла уголовное производство по статье небрежное отношение к военной службе в связи с пожаром и детонацией боеприпасов на арсенале в Калиновке.

– На этой территории не было завершено проведение работ по выявлению и обезвреживанию боеприпасов, которые взрывались в ночь на 27 сентября 2017 года. Расстояние от края горения травы в площадок хранения боеприпасов составляла около 150-200 метров, – сообщила пресс-служба.

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По предварительной информации, задымление произошло из-за горения около двух га сухой травы.

Напомним, взрывы из-за пожара в Калиновке произошли на технической территории военного склада днем 11 сентября.