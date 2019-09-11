Пожежу в Калинівці біля військового арсеналу локалізовано. Загрози для військовослужбовців та місцевих жителів немає.
Пожежу в Калинівці Вінницької області, яка сталася поблизу арсеналу Міністерства оборони, локалізовано.
За інформацією Генерального штабу ЗСУ, заходи з ліквідації наслідків події продовжують здійснюватися фахівцями ДСНС, Нацполіції та Військової служби правопорядку у ЗСУ.
На місці події перебуває заступник начальника Генштабу, який здійснив обліт території арсеналу в Калинівці.
Читайте: Як горіли військові склади в Україні. 6 найбільших пожеж
Повідомляється, що місцями ще спостерігаються поодинокі задимлення ділянки території, на якій відбулася подія.
– Загрози для військовослужбовців та місцевих жителів немає, – додали у Генштабі.
У свою чергу прем’єр-міністр України Олексій Гончарук додав, що постраждалих через пожежу немає.
– Ситуація локалізована і абсолютно під контролем, – сказав він на брифінгу.
Нагадаємо, вибухи через пожежу в Калинівці відбулися на технічній території військового складу вдень 11 вересня.