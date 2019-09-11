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Факти / Надзвичайні події

Пожежу на території арсеналу в Калинівці локалізували

Пожежу в Калинівці біля військового арсеналу локалізовано. Загрози для військовослужбовців та місцевих жителів немає.

Пожежу на території арсеналу в Калинівці локалізували

Пожежу в Калинівці Вінницької області, яка сталася поблизу арсеналу Міністерства оборони, локалізовано.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, заходи з ліквідації наслідків події продовжують здійснюватися фахівцями ДСНС, Нацполіції та Військової служби правопорядку у ЗСУ.

На місці події перебуває заступник начальника Генштабу, який здійснив обліт території арсеналу в Калинівці.

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Повідомляється, що місцями ще спостерігаються поодинокі задимлення ділянки території, на якій відбулася подія.

– Загрози для військовослужбовців та місцевих жителів немає, – додали у Генштабі.

У свою чергу прем’єр-міністр України Олексій Гончарук додав, що постраждалих через пожежу немає.

– Ситуація локалізована і абсолютно під контролем, – сказав він на брифінгу.

Нагадаємо, вибухи через пожежу в Калинівці відбулися на технічній території військового складу вдень 11 вересня.

Пожежа у Калинівці

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