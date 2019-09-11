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Факты / Происшествия

Пожар в Калиновке: возле артскладов взорвались боеприпасы

В Калиновке в Винницкой области загорелась сухая трава на технической территории военного склада. В зоне произошли взрывы боеприпасов, которые вывезли для утилизации.

Пожар возле военных складов в Калиновке

На территории 48-го арсенала в Калиновке возникло возгорание сухой травы.

В Минобороны сообщили, что задымление было зафиксировано около 11.30 на участке подрыва неразорвавшихся боеприпасов технической территории склада.

Читайте: Как горели военные склады в Украине. 6 самых крупных пожаров

В этой зоне произошли шесть взрывов снарядов, вывезенных туда для утилизации.

На место прибыла оперативная группа во главе с первым заместителем начальника Генштаба ВСУ.

Угроз для населения и пострадавших нет.

Напомним, 26 сентября 2017 года на складах боеприпасов в Калиновке произошел пожар, повлекший серию масштабных взрывов.

Источник: Калиновская райгосадминистрация

Источник: Минобороны

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