В Калиновке в Винницкой области загорелась сухая трава на технической территории военного склада. В зоне произошли взрывы боеприпасов, которые вывезли для утилизации.

На территории 48-го арсенала в Калиновке возникло возгорание сухой травы.

В Минобороны сообщили, что задымление было зафиксировано около 11.30 на участке подрыва неразорвавшихся боеприпасов технической территории склада.

Читайте: Как горели военные склады в Украине. 6 самых крупных пожаров

В этой зоне произошли шесть взрывов снарядов, вывезенных туда для утилизации.

На место прибыла оперативная группа во главе с первым заместителем начальника Генштаба ВСУ.

Угроз для населения и пострадавших нет.

Напомним, 26 сентября 2017 года на складах боеприпасов в Калиновке произошел пожар, повлекший серию масштабных взрывов.

Источник: Калиновская райгосадминистрация