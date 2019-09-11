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Факти / Україна / Політика

Військова прокуратура розслідує справу через пожежу в Калинівці

Військова прокуратура Вінницького гарнізону відкрила кримінальне провадження за недбале ставлення до військової служби у зв’язку з пожежею на арсеналі в Калинівці.

Військова прокуратура розслідує справу через пожежу в Калинівці

Військова прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею недбале ставлення до військової служби у зв’язку з пожежею і детонацією боєприпасів на арсеналі в Калинівці.

– На цій території не було завершено проведення робіт із виявлення та знешкодження боєприпасів, які вибухали в ніч на 27 вересня 2017 року.

Відстань від краю горіння трави до майданчиків зберігання боєприпасів становила близько 150-200 метрів, – поінформувала прес-служба.

Читайте: Пожежу на території арсеналу в Калинівці локалізували

За попередньою інформацією, задимлення сталося через горіння близько двох га сухої трави.

Нагадаємо, вибухи через пожежу в Калинівці відбулися на технічній території військового складу вдень 11 вересня.

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