Освобожденный из тюрьмы РФ украинский активист из Крыма Владимир Балух будет подавать иск против России в Европейский суд по правам человека.

Владимир Балух, которого освободили в рамках обмена политзаключенными между Россией и Украиной, будет подавать иск против РФ в Европейский суд по правам человека.

Он утверждает, что с 2016 года по его делу ведется подготовка пакета документов для подачи в Европейский суд. Многие из них уже поступили в ЕСПЧ, но этот процесс продолжается.

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– Еще ничего в этом плане не завершено, был разговор с Хельсинкской группой по правам человека. Мы работаем вместе с ними в этом направлении. Мы подали первые документы еще до декабря 2016 года, еще на счет той статьи 319 (Статья 319 УК РФ. Оскорбление представителя власти – Ред.), по которой меня судили еще до того, как я попал за решетку. Собираем все документы, фиксируем, мы договорились, что я немного в себя приду и мы закончим работу, – сообщил Балух.

Напомним, что обмен заключенными между Россией и Украиной состоялся 7 сентября. Формат обмена – 35 на 35.