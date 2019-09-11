35 освобожденных из России заключенных получат денежную выплату в размере 100 тыс. грн.

Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, все 35 освобожденных из РФ заключенных получат одноразовую денежную выплату в размере 100 тыс. грн.

По ее словам, такое решение было принято на заседании Кабмина.

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– Считаю, что социальная поддержка недавно освобожденных военных моряков, политзаключенных и их семей чрезвычайно важна, – написала она.

Выплаты будут осуществляться в установленном порядке.

Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц назначили ответственным за выполнение этого решения.