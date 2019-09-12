Звільненний з в’язниці РФ український активіст з Криму Володимир Балух подаватиме позов до Європейського суду з прав людини проти Росії.

Володимир Балух, якого звільнили у рамках обміну політв’язнями між Росією та Україною, подаватиме позов до Європейського суду з прав людини проти РФ.

Він стверджує, що з 2016 року по його справі ведеться підготовка пакету документів для подачі в Європейський суд. Багато з них вже надійшли до ЄСПЛ, але цей процес триває.

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– Ще нічого в цьому плані не завершено, була розмова з Гельсінкською групою з прав людини. Ми працюємо разом з ними в цьому напрямку. Ми подали перші документи ще до грудня 2016 року, ще з приводу тієї статті 319 (Стаття 319 КК РФ. Образа представника влади, – Ред.), за якою мене судили ще до того, як я потрапив за ґрати. Збираємо всі документи, фіксуємо, ми домовилися, що я трохи в себе прийду і ми закінчимо роботу, – повідомив Балух.

Нагадаємо, що обмін ув’язненими між Росією і Україною відбувся 7 вересня. Формат обміну – 35 на 35.