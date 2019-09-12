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Факти / Україна / Політика

Дати нормандського саміту немає, наполягаємо на вересні – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що дату проведення нормандського саміту ще не визначено, однак Київ наполягає на зустрічі у вересні.  

Дати нормандського саміту немає, наполягаємо на вересні – Зеленський

Сторони поки не визначили дату проведення нормандського саміту, але Київ наполягає на зустрічі вже у поточному місяці.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у четвер у Києві.

– Зараз у нас, буду говорити чесно, дати немає, – сказав лідер держави.

Також президент заявив, що під час саміту розглядатимуться усі пункти Мінських угод і “Формула Штайнмаєра”.

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Зеленський підкреслив, що на переговорах у нормандському форматі щодо питання реалізації Мінська Україна боротиметься за захист “кожної краплі” українських національних інтересів.

Як повідомлялося, у Франції заявили, що лідери держав нормандського формату можуть зустрітися до кінця вересня.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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