PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Депутаты-кнопкодавы извинились и готовы отдать зарплату на благотворительность

Кнопокадавы от фракции Слуга народа извинились перед украинцами и пообещали отдать свою месячную зарплату на благотворительность.

Депутаты-кнопкодавы извинились и готовы отдать зарплату на благотворительность

Депутаты-кнопкодавы Сергей Литвиненко и Елена Копанчук объяснили свое поведение желанием принять нужные законопроекты.

В начале пленарного заседания первый заместитель главы фракции Слуга народа Александр Корниенко также извинился перед украинским народом и коллегами в парламенте за депутатов-кнопкодавов.

Читайте: Кнопкодав в Слуге народа: Честно фиксируют третий факт неперсонального голосования

Первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук поручил комитету по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады дать правовую оценку ситуации.

Кроме того, он сообщил, что зарегистрирует законопроект, в котором предложит, в частности, ввести штраф за неперсональное голосования – от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, ранее Факты ICTV писали о том, что нардепа от Слуги народа поймали за кнопкодавством.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Слуга народа будет инициировать досрочные выборы в Киеве – Ткаченко
Слуга народа будет инициировать досрочные выборы в Киеве – Ткаченко
Рада поддержала законопроект об утверждении плана обороны Украины президентом
Рада поддержала законопроект об утверждении плана обороны Украины президентом
верховна рада
Рада рассматривает законопроект об организации обороны государства (ТРАНСЛЯЦИЯ)
Полный список депутатов Верховной Рады ІХ созыва
Полный список депутатов Верховной Рады ІХ созыва
Кнопкодав в Слуге народа: Честно фиксируют третий факт неперсонального голосования
Кнопкодав в Слуге народа: Честно фиксируют третий факт неперсонального голосования
Нардепа от Слуги народа поймали за кнопкодавством
Нардепа от Слуги народа поймали за кнопкодавством
цвк
Зеленский и ЦИК: удастся ли президенту распустить орган
Верховна Рада
Рада одобрила закон о незаконном обогащении
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка