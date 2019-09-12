Кнопокадавы от фракции Слуга народа извинились перед украинцами и пообещали отдать свою месячную зарплату на благотворительность.

Депутаты-кнопкодавы Сергей Литвиненко и Елена Копанчук объяснили свое поведение желанием принять нужные законопроекты.

В начале пленарного заседания первый заместитель главы фракции Слуга народа Александр Корниенко также извинился перед украинским народом и коллегами в парламенте за депутатов-кнопкодавов.

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Первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук поручил комитету по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады дать правовую оценку ситуации.

Кроме того, он сообщил, что зарегистрирует законопроект, в котором предложит, в частности, ввести штраф за неперсональное голосования – от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, ранее Факты ICTV писали о том, что нардепа от Слуги народа поймали за кнопкодавством.