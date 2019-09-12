Кнопокадави від фракції Слуга народу вибачилися перед українцями і пообіцяли віддати свою місячну зарплатню на благодійність.

Депутати-кнопкодави Сергій Литвиненко та Олена Копанчук пояснили свою поведінку бажанням ухвалити потрібні законопроекти.

На початку пленарного засідання перший заступник голови фракції Слуга народу Олександр Корнієнко також вибачився перед українським народом і колегами у парламенті за депутатів-кнопкодавів.

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Перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук доручив комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради дати правову оцінку ситуації.

Крім того, він повідомив, що зареєструє законопроект, в якому запропонує, зокрема, ввести штраф за неперсональное голосування – від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали про те, що нардепа від Слуги народу спіймали за кнопкодавством.