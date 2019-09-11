Елена Копанчук – мажоритарниця от округа №189 на Хмельнитчине. Она кнопкодавила сегодня в 13.32, во время голосования за законопроект о внесении изменений в закон о строительных нормах.

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К слову, 11 сентября на кнопкодавстве поймали нардепа-мажоритарщика от Слуги народа Сергея Литвиненко.