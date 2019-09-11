Движение Честно зафиксировал уже третье нарушение за это неделей. Факт неперсонального голосования совершила депутат от Слуги народа.
11 сентября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на пленарном заседании отреагировал на факт кнопкодавства внефракционного мажоритарщика с Донетчины Александра Ковалева.
Он назвал действия нардепа недопустимыми, а уже менее чем через час после выступления Разумкова депутат от Слуги народа Елена Копанчук проголосовала вместо своего однопратийця.
Елена Копанчук – мажоритарниця от округа №189 на Хмельнитчине. Она кнопкодавила сегодня в 13.32, во время голосования за законопроект о внесении изменений в закон о строительных нормах.
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К слову, 11 сентября на кнопкодавстве поймали нардепа-мажоритарщика от Слуги народа Сергея Литвиненко.