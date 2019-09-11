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Факты / Украина / Политика

Кнопкодав в Слуге народа: Честно фиксируют третий факт неперсонального голосования

Движение Честно зафиксировал уже третье нарушение за это неделей. Факт неперсонального голосования совершила депутат от Слуги народа.

Кнопкодав в Слуге народа: Честно фиксируют третий факт неперсонального голосования

11 сентября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на пленарном заседании отреагировал на факт кнопкодавства внефракционного мажоритарщика с Донетчины Александра Ковалева.

Он назвал действия нардепа недопустимыми, а уже менее чем через час после выступления Разумкова депутат от Слуги народа Елена Копанчук проголосовала вместо своего однопратийця.

Елена Копанчук – мажоритарниця от округа №189 на Хмельнитчине. Она кнопкодавила сегодня в 13.32, во время голосования за законопроект о внесении изменений в закон о строительных нормах.

Читайте: Голосование по отпечаткам пальцев: Разумков сказал, как предовратить кнопкодавство в Раде

К слову, 11 сентября на кнопкодавстве поймали нардепа-мажоритарщика от Слуги народа Сергея Литвиненко.

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