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Факты / Украина

Готов лично привезти Сенцову премию Сахарова – президент Европарламента

Президент Европарламента Давид Сассоли готов лично приехать в Украину для вручения Олегу Сенцову премии имени Сахарова.

У Страсбурзі сестрі Сенцова передали премію Сахарова

Давид Сассоли на брифинге в Брюсселе заявил, что у Сенцова сейчас есть проблемы со здоровьем, поэтому он может лично передать награду украинскому режиссеру.

– Он был награжден премией Сахарова в прошлом году и был приглашен приехать в Брюссель или Страсбург ее получить. Мы будем очень рады его видеть, если он будет способен приехать. Сегодня на конференции президентов я сказал, что готов лично приехать в Украину, – сказал президент Европарламента.

Напомним, в декабре 2018 года ЕП наградил Олега Сенцова премией За свободу мысли имени Сахарова. Тогда на церемонии награждения выступила его сестра Наталья Каплан.

7 сентября Украина и Россия провели обмен заключенными. Домой вернулись 24 украинских военнопленных моряка и еще 11 политзаключенных, в том числе Олег Сенцов.

Фото: Olena Ivantsiv 

Источник: Интерфакс-Украина

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