Президент Європарламенту Давид Сассолі готовий особисто приїхати в Україну для вручення Олегу Сенцову премії імені Сахарова.

Давид Сассолі на брифінгу в Брюсселі заявив, що у Сенцова наразі є проблеми зі здоров’ям, тому він може особисто передати нагороду українському режисеру.

– Його нагородили премією Сахарова минулого року та запросили приїхати в Брюссель чи Страсбург, щоб забрати її. Ми будемо дуже раді його бачити, якщо він буде здатний приїхати. Сьогодні на конференції президентів я сказав, що готовий особисто приїхати в Україну, – сказав президент Європарламенту.

Нагадаємо, у грудні 2018 року ЄП нагородив Олега Сенцова премією За свободу думки імені Сахарова. Тоді на церемонії нагородження виступила його сестра Наталя Каплан.

7 вересня Україна та Росія провели обмін ув’язненими. Додому повернулися 24 українських військовополонених моряки та ще 11 політв’язнів, зокрема Олег Сенцов.

Фото: Olena Ivantsiv