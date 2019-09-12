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Факты / Украина

Говорили падать на колени: как Россия выбивала “вину” с пленных моряков

После задержания на украинских моряков давили психологически, чтобы они признали свою “вину”.

Полонені моряки

Украинские военные моряки, которых освободили из российского плена, рассказали о сильном психологическом давлении на себя со стороны государства-агрессора.

По словам капитана второго ранга, командира 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования Дениса Гриценко, в первые часы после задержания на украинцев пытались повлиять российские психологи и адвокаты.

– Давили всеми имеющимися средствами. Ребят по-разному выводили. Говорили, что вас уже арестовали. Говорили, что надо падать на колени, судье целовать мантию. Говорить, что виновен, и тогда с вами будет все хорошо.

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Гриценко добавил, что моряки почувствовали себя под защитой, когда к ним зашли украинские адвокаты, которые имели выработанную руководством государства стратегию.

Напомним, 7 сентября состоялся обмен заключенными между Украиной и Россией в формате 35 на 35.

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