После задержания на украинских моряков давили психологически, чтобы они признали свою “вину”.

Украинские военные моряки, которых освободили из российского плена, рассказали о сильном психологическом давлении на себя со стороны государства-агрессора.

По словам капитана второго ранга, командира 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования Дениса Гриценко, в первые часы после задержания на украинцев пытались повлиять российские психологи и адвокаты.

– Давили всеми имеющимися средствами. Ребят по-разному выводили. Говорили, что вас уже арестовали. Говорили, что надо падать на колени, судье целовать мантию. Говорить, что виновен, и тогда с вами будет все хорошо.

Читайте: Освобожденные из РФ моряки и политзаключенные получат по 100 тыс. грн

Гриценко добавил, что моряки почувствовали себя под защитой, когда к ним зашли украинские адвокаты, которые имели выработанную руководством государства стратегию.

Напомним, 7 сентября состоялся обмен заключенными между Украиной и Россией в формате 35 на 35.