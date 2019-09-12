Після затримання на українських моряків тиснули психологічно, щоб вони визнали свою “провину”.

Українські військові моряки, яких звільнили з російського полону, розповіли про сильний психологічний тиск на себе з боку країни-агресора.

За словами капітана другого рангу, командира 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування Дениса Гриценка, у перші години після затримання на українців намагалися вплинути російські психологи та адвокати.

– Тиснули усіма наявними засобами. Хлопців по-різному виводили. Казали, що вас уже заарештували. Казали, що треба падати на коліна, судді цілувати мантію. Казати, що ти винен, і тоді з вами буде все добре.

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Гриценко додав, що моряки відчули себе під захистом, коли до них зайшли українські адвокати, які мали вироблену керівництвом держави стратегію.

Нагадаємо, 7 вересня відбувся обмін ув’язненими між Україною і Росією в форматі 35 на 35.