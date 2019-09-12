Президент Владимир Зеленский сделал несколько кадровых назначений.
Владимир Зеленский указом №683 назначил начальником департамента контрразведки СБУ полковника СБУ Александра Руснака.
Также президент назначил четырех новых глав областных управлений Службы безопасности Украины.
Начальником управления СБУ в Запорожской области назначен Борис Безрукий, в Николаевской области – Виталий Герсак, в Харьковской области – Николай Найдич, в Черновицкой области – Виталий Монастырецкий.
Читайте: Кабмин назначил двух заместителей главы Минсоцполитики
Владимир Зеленский уволил Владислава Бухарева с должности главы Службы внешней разведки Украины.
Его назначили первым заместителем СБУ – начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.
Ранее Факты ICTV писали, что Владимир Зеленский назначил двух заместителей Богдана.