Президент Володимир Зеленський зробив декілька кадрових призначень.
Володимир Зеленський указом №683 призначив начальником департаменту контррозвідки СБУ полковника СБУ Олександра Руснака.
Також президент призначив чотирьох нових голів обласних управлінь Служби безпеки України.
Начальником управління СБУ в Запорізькій області призначений Борис Безрукий, в Миколаївській області – Віталій Герсак, в Харківській області – Микола Найдич, в Чернівецькій області – Віталій Монастирецький.
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Володимир Зеленський звільнив Владислава Бухарєва з посади голови Служби зовнішньої розвідки України.
Його призначили першим заступником голови СБУ – начальником Головного управління у боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.
Раніше Факти ICTV писали, що Володимир Зеленський призначив двох заступників Богдана.