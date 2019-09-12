Президент Володимир Зеленський зробив декілька кадрових призначень.

Володимир Зеленський указом №683 призначив начальником департаменту контррозвідки СБУ полковника СБУ Олександра Руснака.

Також президент призначив чотирьох нових голів обласних управлінь Служби безпеки України.

Начальником управління СБУ в Запорізькій області призначений Борис Безрукий, в Миколаївській області – Віталій Герсак, в Харківській області – Микола Найдич, в Чернівецькій області – Віталій Монастирецький.

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Володимир Зеленський звільнив Владислава Бухарєва з посади голови Служби зовнішньої розвідки України.

Його призначили першим заступником голови СБУ – начальником Головного управління у боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

Раніше Факти ICTV писали, що Володимир Зеленський призначив двох заступників Богдана.