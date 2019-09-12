Президент Владимир Зеленский предлагает штрафовать депутатов-кнопкодавов в размере до 85 тыс. грн.

Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, в котором предлагает штрафовать депутатов-кнопкодавов на сумму от 50 до 85 тыс. грн.

Президент предлагает внести изменения в статью 81 Конституции, чтобы лишать кнопкодавов мандата.

Также предлагается дополнить Уголовный кодекс новой статьей.

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В случае принятия законопроекта, аппарат парламента должен будет следить за голосованием депутатов и выявлять кнопкодавов.

К слову, ранее депутаты-кнопкодавы извинились перед украинцами и заявили, что готовы отдать зарплату на благотворительность.

Фото: Руслан Стефанчук