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Факти / Україна / Політика

Штрафи до 85 тис.: Зеленський пропонує карати за кнопкодавство

Президент Володимир Зеленський пропонує штрафувати депутатів-кнопкодавів у розмірі до 85 тис. грн.

Штрафи до 85 тис.: Зеленський пропонує карати за кнопкодавство

Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект, у якому пропонує штрафувати депутатів-кнопкодавів на суму від 50 до 85 тис. грн.

Президент пропонує внести зміни до статті 81 Конституції, щоб позбавляти кнопкодавів мандату.

Також пропонується доповнити Кримінальний кодекс новою статею.

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У разі ухвалення законопроекту, апарат парламенту повинен буде слідкувати за голосуванням депутатів і виявляти кнопкодавів.

До слова, раніше депутати-кнопкодави вибачилися перед українцями і заявили, що готові віддати зарплату на благодійність.

Фото: Руслан Стефанчук

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