Народного депутата, сопредседателя фракции Европейская солидарность Ирину Геращенко могут лишить права участия в пяти пленарных заседаниях парламента. Причина – неэтичные высказывания в адрес нардепов от Слуги народа.

Комитет по вопросам регламента рекомендовал Верховной Раде отстранить нардепа Ирину Геращенко от участия в следующих пяти пленарных заседаниях.

Это решение подержали шесть членов комитета, пять были против.

Лидер фракции Слуга народа Давид Арахания попросил комитет отреагировать на неэтичные высказывания Геращенко.

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На заседании 10 сентября она сравнила народных депутатов с “зелеными человечками”, захватившими Крым.

Напомним, 3 сентября Верховная Рада ИХ созыва приняла закон об отмене неприкосновенности народных депутатов Украины