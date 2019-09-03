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Факты / Украина / Политика

Кто не поддержал снятие депутатской неприкосновенности (СПИСОК)

Не голосовали за отмену депутатской неприкосновенности 27 членов фракции Оппозиционная платформа – За жизнь и один внефракционный нардеп.

Кто не поддержал снятие депутатской неприкосновенности (СПИСОК)

3 сентября Верховная Рада ИХ созыва приняла закон №7203 об отмене неприкосновенности народных депутатов Украины во втором чтении и в целом.

Голосами “за” документ поддержали 373 народных избранника.

Не голосовали за законопроект 27 членов фракции Оппозиционная платформа – За жизнь. Еще 17 членов фракции отсутствовали в сессионном зале.

Также не голосовал за отмену депутатской неприкосновенности внефракционный нардеп Андрей Деркач.

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Кроме того, воздержались трое депутатов от Европейской солидарности.

Не явились на голосование также Юлия Тимошенко (Батькивщина) и Юлия Клименко (Голос).

Кто не поддержал снятие депутатской неприкосновенности (СПИСОК) / 2 фотографии

Напомним, 29 августа законопроект об отмене неприкосновенности нардепов был принят в первом чтении. За такое решение проголосовало 363 народных депутата.

Законопроектом предлагается исключить из ст. 80 Конституции положение о том, что нардепы не могут быть без согласия парламента привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы, а также что им гарантируется депутатская неприкосновенность.

Депутаты не будут нести ответственность за политические решения, за голосование или политические выступления.

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Фото: Dreamstime

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