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Факти / Україна / Політика

За “зелених чоловічків”: Геращенко можуть відсторонити від п’яти засідань Ради

Народного депутата, співголову фракції Європейська солідарність Ірину Геращенко можуть позбавити права участі в п’яти пленарних засіданнях парламенту. Причина – неетичні висловлювання на адресу нардепів від Слуги народу.

Ірина Геращенко

Комітет з питань регламенту рекомендував Верховній Раді відсторонити нардепа Ірину Геращенко від участі в наступних п’яти пленарних засіданнях.

Це рішення підтримали шість членів комітету, п’ять були проти.

Лідер фракції Слуга народу Давид Араханія попросив комітет відреагувати на неетичні висловлювання Геращенко.

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На засіданні 10 вересня вона порівняла народних депутатів із “зеленими чоловічками”, які захопили Крим.

Нагадаємо, 3 вересня Верховна Рада ІХ скликання ухвалила закон про скасування недоторканності народних депутатівУкраїни.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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