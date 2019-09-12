Народного депутата, співголову фракції Європейська солідарність Ірину Геращенко можуть позбавити права участі в п’яти пленарних засіданнях парламенту. Причина – неетичні висловлювання на адресу нардепів від Слуги народу.

Комітет з питань регламенту рекомендував Верховній Раді відсторонити нардепа Ірину Геращенко від участі в наступних п’яти пленарних засіданнях.

Це рішення підтримали шість членів комітету, п’ять були проти.

Лідер фракції Слуга народу Давид Араханія попросив комітет відреагувати на неетичні висловлювання Геращенко.

Читайте: Хто не підтримав зняття депутатської недоторканності (СПИСОК)

На засіданні 10 вересня вона порівняла народних депутатів із “зеленими чоловічками”, які захопили Крим.

Нагадаємо, 3 вересня Верховна Рада ІХ скликання ухвалила закон про скасування недоторканності народних депутатівУкраїни.