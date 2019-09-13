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Факты / Украина

ФСИН России, гори в аду! Сенцов сжег свою тюремную робу

Освобожденный из российского плена украинский режиссер Олег Сенцов сжег свою тюремную робу.

сенцов

Олег Сенцов сжег свою тюремную робу. Видео появилось на Facebook-странице активиста Макса Прокопенко.

На ролике режиссер облил одежду бензином и поджег.

Читайте: Только на танках: Сенцов пошутил о возвращении в Крым

– Это роба заключенного — самая ненавистная вещь на Земле, которую я не люблю. ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний – Ред.) России, гори в аду, – сказал он.

За действием наблюдали члены семьи и знакомые Сенцова.

Кто-то из толпы крикнул Слава Украине! и Хорошо горит!

Напомним, 7 сентября Украина и Россия провели обмен заключенными.

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