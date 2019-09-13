Звільнений з російського полону український режисер Олег Сенцов спалив свою тюремну робу.
Олег Сенцов спалив свою тюремну робу. Відео з’явилося на Facebook-сторінці активіста Макса Прокопенка.
На ролику режисер облив одяг бензином і підпалив.
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– Це роба ув’язненого – найненависніша річ на землі, яку я не люблю. ФСВП (Федеральна служба виконання покарань – Ред.) Росії, горі в пеклі, – сказав він.
За цим спостерігали члени сім’ї та знайомі Сенцова.
Хтось із натовпу крикнув Слава Україні! і Добре горить!
Нагадаємо, 7 вересня Україна та Росія провели обмін ув’язненими.
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