Олег Сенцов спалив свою тюремну робу. Відео з’явилося на Facebook-сторінці активіста Макса Прокопенка.

На ролику режисер облив одяг бензином і підпалив.

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– Це роба ув’язненого – найненависніша річ на землі, яку я не люблю. ФСВП (Федеральна служба виконання покарань – Ред.) Росії, горі в пеклі, – сказав він.