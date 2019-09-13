PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

ФСВП Росії, гори в пеклі! Сенцов спалив свою тюремну робу

Звільнений з російського полону український режисер Олег Сенцов спалив свою тюремну робу.

сенцов

Олег Сенцов спалив свою тюремну робу. Відео з’явилося на Facebook-сторінці активіста Макса Прокопенка.

На ролику режисер облив одяг бензином і підпалив.

Читайте: Тільки на танках: Сенцов пожартував щодо поверення в Крим

– Це роба ув’язненого – найненависніша річ на землі, яку я не люблю. ФСВП (Федеральна служба виконання покарань – Ред.) Росії, горі в пеклі, – сказав він.

За цим спостерігали члени сім’ї та знайомі Сенцова.

Хтось із натовпу крикнув Слава Україні! і Добре горить!

Нагадаємо, 7 вересня Україна та Росія провели обмін ув’язненими.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Страсбурзі сестрі Сенцова передали премію Сахарова
Готовий особисто привезти Сенцову премію Сахарова – президент Європарламенту
Едем Бекіров
Бекіров – складний пацієнт: лікарі про стан здоров’я звільнених українців
Катування та пропозиції держзради: Сенцов і Кольченко згадали життя в полоні
Катування та пропозиції держзради: Сенцов і Кольченко згадали життя в полоні
Сенцов і Кольченко
Сенцову пропонували зменшити строк за свідчення проти учасників Майдану
Олег Сенцов
Сенцов у травні планував нове голодування
Олег Сенцов
Листи замість їжі: чому Сенцов привіз дві сумки макулатури
Сенцов розповів, чи піде у політику
Сенцов розповів, чи піде у політику
олег сенцов
Тільки на танках: Сенцов пожартував щодо поверення в Крим
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка