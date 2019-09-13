В Государственном бюро расследований 13 сентября состоялся допрос пятого президента Украины Петра Порошенко.

Порошенко после допроса в ГБР сообщил, что передал письменные показания по делу относительно акта российской агрессии в Керченском проливе.

– В ГБР задавали вопросы по делу Керченского пролива. Им недостаточно решения Международного трибунала, который четко признал правоту Украины пользоваться украинским Керченским проливом и украинским Азовским морем, а также побережьем Мариуполя и Бердянска, где ВМС Украины несут береговую оборону, – рассказал пятый президент Украины.

По его словам, Государственное бюро расследований проводит расследование в части правомерности – имеет ли право Украина защищать свое водное пространство.

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Также вопросы касались национализации ПриватБанка:

– Мы 100% правы, закон на нашей стороне. Национализация была элементом защиты от грабительских действий, которые высасывали из страны большие деньги.

Напомним, НАБУ зарегистрировало производство по факту возможного уголовного правонарушения нардепом, пятым президентом Украины Петром Порошенко и экс-главой МИД Павлом Климкиным, выполнив соответсвующее решение суда.

Источник: Петро Порошенко