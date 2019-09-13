У Державному бюро розслідувань 13 вересня відбувся допит п’ятого президента України Петра Порошенка.

Порошенко після допиту в ДБР повідомив, що передав письмові покази у справі щодо акту російської агресії у Керченській протоці.

– У ДБР задавали питання по справі Керченської протоки. Їм не достатньо рішення Міжнародного трибуналу, який чітко визнав правоту України користуватися українською Керченською протокою і українським Азовським морем, а також узбережжям Маріуполя та Бердянська, де ВМС України несуть берегову оборону, – розповів п’ятий президент України.

За його словами, Державне бюро розслідувань проводить розслідування в частині правомірності – чи має право Україна захищати свій водний простір.

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Також питання стосувалися націоналізації ПриватБанку:

– Ми 100% праві, закон на нашому боці. Націоналізація була елементом захисту від грабіжницьких дій, які висмоктували з країни великі гроші.

Нагадаємо, НАБУ зареєструвало провадження за фактом можливого кримінального правопорушення нардепом, п’ятим президентом України Петром Порошенком та екс-главою МЗС Павлом Клімкіним, виконавши відповідне рішення суду.

Джерело: Петро Порошенко