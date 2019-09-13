PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Конфлікт у Керченській протоці та ПриватБанк: що відомо про допит Порошенка в ДБР

У Державному бюро розслідувань 13 вересня відбувся допит п’ятого президента України Петра Порошенка.

Петро Порошенко

Порошенко після допиту в ДБР повідомив, що передав письмові покази у справі щодо акту російської агресії у Керченській протоці.

– У ДБР задавали питання по справі Керченської протоки. Їм не достатньо рішення Міжнародного трибуналу, який чітко визнав правоту України користуватися українською Керченською протокою і українським Азовським морем, а також узбережжям Маріуполя та Бердянська, де ВМС України несуть берегову оборону, – розповів п’ятий президент України.

За його словами, Державне бюро розслідувань проводить розслідування в частині правомірності – чи має право Україна захищати свій водний простір.

Читайте: Суд дозволив допит Порошенко на поліграфі

Також питання стосувалися націоналізації ПриватБанку:

– Ми 100% праві, закон на нашому боці. Націоналізація була елементом захисту від грабіжницьких дій, які висмоктували з країни великі гроші.

Нагадаємо, НАБУ зареєструвало провадження за фактом можливого кримінального правопорушення нардепом, п’ятим президентом України Петром Порошенком та екс-главою МЗС Павлом Клімкіним, виконавши відповідне рішення суду.

Джерело: Петро Порошенко

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

набу
НАБУ відкрило справу проти Порошенка та Клімкіна
на Чернігівщині броньовик задавив військового
Притис до танка: на Чернігівщині броньовик задавив військового
Обшук
100 тис. грн щомісяця – в Луганській області за хабарі затримали посадовців
Парубій
ДБР порушило справу проти Парубія – причина
Владимир Зеленский
Право Зеленського призначати глав НАБУ і ДБР: законопроект направлено до КС
Андрій Парубій
СБУ та ДБР заблокували тестування сенсорної кнопки в Раді – Парубій
Суд
НАБУ має внести відомості про можливі злочини Клімкіна і Порошенка в ЄРДР – суд
Токіо Стар
ДБР почало розслідування через пожежу у Токіо Стар
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка