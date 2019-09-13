Президент Украины во время выступления на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии, высказался по теме возвращения Крыма.

Владимир Зеленский сказал, что самая сложная ситуация будет именно с возвратом Крыма.

– По поводу Крыма – самая сложная ситуация, я так думаю, у меня не было встречи пока ни в нормандском формате, ни с президентом РФ Владимиром Путиным. Скажу честно, мы думаем, у нас есть несколько форматов, есть несколько идей. Но я не могу вам об этом говорить, это слишком рано. Это будет как с обменом, поэтому я не хочу, чтобы кто-то использовал наши идеи, – отметил Зеленский.

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По его словам, у него есть важные встречи.

– Я ожидаю встречи с президентом США. Мы думаем о модели. Если можно, я остановлюсь на этом. Мы будем бороться, чтобы вернуть Крым, и не только словами, – сказал он.

Напомним, Владимир Зеленский осторожно относится к идее ввода на Донбасс миротворцев и опасается повторения сценария Приднестровья.