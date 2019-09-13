PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Есть идеи по возвращению Крыма – Зеленский

Президент Украины во время выступления на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии, высказался по теме возвращения Крыма.

Зеленский

Владимир Зеленский сказал, что самая сложная ситуация будет именно с возвратом Крыма.

– По поводу Крыма – самая сложная ситуация, я так думаю, у меня не было встречи пока ни в нормандском формате, ни с президентом РФ Владимиром Путиным.

Скажу честно, мы думаем, у нас есть несколько форматов, есть несколько идей. Но я не могу вам об этом говорить, это слишком рано. Это будет как с обменом, поэтому я не хочу, чтобы кто-то использовал наши идеи, – отметил Зеленский.

Читайте: Зеленский: Санкции – это налог ради ми

По его словам, у него есть важные встречи.

– Я ожидаю встречи с президентом США. Мы думаем о модели. Если можно, я остановлюсь на этом. Мы будем бороться, чтобы вернуть Крым, и не только словами, – сказал он.

Напомним, Владимир Зеленский осторожно относится к идее ввода на Донбасс миротворцев и опасается повторения сценария Приднестровья.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

зеленский
Кино, IT и новые курорты: Зеленский представил проекты международным инвесторам
щастя
Что делает людей счастливее – исследование YES 2019
Обмін Сенцов
Обмен заключенными: Зеленский анонсировал новый этап
Я не хочу сценария Абхазии или Приднестровья – Зеленский о миротворцах на Донбассе
Я не хочу сценария Абхазии или Приднестровья – Зеленский о миротворцах на Донбассе
Володимир Зеленський
Зеленский: Санкции – это налог ради мира
Олег Сенцов
Принес банку из-под чая и нагрудный знак заключенного: Сенцов выступил на YES 2019
Павло Гриб
Политзаключенный Гриб объяснил, почему не пожал руку Зеленскому
Квасневський
Счастье и государство: стартовала 16-я конференция YES 2019
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка