Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе.

Фокусом первого дня пленарных сессий стали глобальные вызовы и подходы к государственному управлению ради счастья.

Со своей речью о счастье выступил президент Владимир Зеленский.

Он отметил, что те, кто отважно защищает Украину, должны вернуться победителями.

– Мы должны завершить войну и вернуть свои территории. Но единственный путь к этому – это дипломатия. Ее действенное оружие – это именно санкции, – подчеркнул Зеленский.

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Президент призвал зарубежных партнеров не менять свою позицию по санкциям против Российской Федерации за агрессию против Украины и оккупацию части ее территории.

– Иногда они думают о снятии санкций. Вы теряете деньги? Серьезно? Но извините, мы теряем людей. В цивилизованном мире платить налоги – это нормально. В том числе – для обеспечения порядка.

Санкции – это фактически те же жесткие налоги, необходимые для мирового порядка. Если угодно – это налог ради мира. И пока он не будет восстановлен – санкции должны быть сохранены, – отметил Владимир Зеленский.