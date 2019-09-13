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Факти / Україна / Політика

Маємо ідеї щодо повернення Криму – Зеленський

Президент України під час виступу на 16-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії, висловився щодо теми повернення Криму.

Маємо ідеї щодо повернення Криму – Зеленський

Володимир Зеленський сказав, що найскладніша ситуація буде саме з поверненням Криму.

– З приводу Криму – найскладніша ситуація, я так думаю, у мене не було зустрічі поки ні в нормандському форматі, ні з президентом РФ Володимиром Путіним.

Скажу чесно, ми думаємо, у нас є кілька форматів, є кілька ідей. Але я не можу вам про це говорити, це занадто рано. Це буде як з обміном, тому я не хочу, щоб хтось використовував наші ідеї, – зазначив Зеленський.

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За його словами, у нього є важливі зустрічі.

– Я очікую зустрічі з президентом США. Ми думаємо про модель. Якщо можна, я зупинюся на цьому. Ми будемо боротися, щоб повернути Крим, і не тільки словами, – сказав він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський обережно ставиться до ідеї введення на Донбас миротворців і побоюється повторення сценарію Придністров’я.

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