Президент України під час виступу на 16-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії, висловився щодо теми повернення Криму.
Володимир Зеленський сказав, що найскладніша ситуація буде саме з поверненням Криму.
– З приводу Криму – найскладніша ситуація, я так думаю, у мене не було зустрічі поки ні в нормандському форматі, ні з президентом РФ Володимиром Путіним.
Скажу чесно, ми думаємо, у нас є кілька форматів, є кілька ідей. Але я не можу вам про це говорити, це занадто рано. Це буде як з обміном, тому я не хочу, щоб хтось використовував наші ідеї, – зазначив Зеленський.
Читайте: Зеленський: Санкції – це податок заради миру
За його словами, у нього є важливі зустрічі.
– Я очікую зустрічі з президентом США. Ми думаємо про модель. Якщо можна, я зупинюся на цьому. Ми будемо боротися, щоб повернути Крим, і не тільки словами, – сказав він.
Нагадаємо, Володимир Зеленський обережно ставиться до ідеї введення на Донбас миротворців і побоюється повторення сценарію Придністров’я.