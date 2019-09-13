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Факти / Україна / Політика

Може бути по-іншому? Зеленський назвав умови виборів на Донбасі

Володимир Зеленський виключає можливість проведення виборів на Донбасі без виведення з цих територій російських військ.  

Може бути по-іншому? Зеленський назвав умови виборів на Донбасі

Щоб місцеві вибори на Донбасі відбулися, Росія повинна вивести з українських територій свої війська.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Естонії Керсті Кальюлайд.

На питання про те, чи буде спочатку виведення військ, а потім вибори, глава держави відповів так:

– Так. А що, може бути по-іншому?.

При цьому Зеленський підкреслив, що волевиявлення на Донбасі можливе тільки за українським законодавством.

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Президент України також деталізував кроки, які необхідно здійснити до того, як можна буде говорити про вибори.

– Це питання спочатку обміну людей, потім розведення військ. Зараз ми говоримо про розведення в Золотому і Петровському. Потім тільки ми говоримо про розведення військ по всій території, це 400 км, – пояснив він.

Нагадаємо, Зеленський висловився щодо ідеї розгортання миротворчої місії на Донбасі.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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