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Факты / Украина

Нормандская четверка не утвердит формулу Штайнмайера по Донбассу – Кучма

Второй президент Украины, представитель в ТКГ Украины Леонид Кучма уверен, что на переговорах нормандской четверки не будет утверждена так называемая формула Штайнмайера.

Нормандская четверка не утвердит формулу Штайнмайера по Донбассу – Кучма

Лидеры нормандской четверки не утвердят формулу Штайнмайера по Донбассу, заявил журналистам в кулуарах 16-й Ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) второй президент Украины Леонид Кучма.

Он также убежден в том, что президент Владимир Зеленский не пойдет на то, чтобы “идти сегодня на выборы сразу, на особый статус”.

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– Особый статус с теми полномочиями, которые ставятся сегодня, что практически у нас Украина не унитарное государство, а какая-то или конфедерация, или федерация, еще с предложением изменить Конституцию – простите, это не путь для Украины, – отметил Кучма.

Неприемлемой он считает и амнистию – в том виде, в котором предлагается.

– Массовой амнистии не может быть… Амнистии не должны подлежать люди, на руках которых кровь, – подытожил представитель Украины в ТКГ.

К слову, на форуме YES Владимир Зеленский заявил, что сейчас готовятся списки для следующего обмена заключенными.

Источник: Интерфакс-Украина

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