Другий президент України, представник у ТКГ України Леонід Кучма впевнений, що на переговорах нормандської четвірки не буде затверджено так звану формулу Штайнмаєра.

Лідери нормандської четвірки не затвердять формулу Штайнмаєра щодо Донбасу, заявив журналістам в кулуарах 16-ї Щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) другий президент України Леонід Кучма.

Він також переконаний у тому, що президент Володимир Зеленський не піде на те, щоб “йти сьогодні на вибори відразу, на особливий статус”.

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– Особливий статус з тими повноваженнями, які ставляться сьогодні, що практично у нас Україна не унітарна держава, а якась або конфедерація, або федерація, ще з пропозицією змінити Конституцію – вибачте, це не шлях для України, – зазначив Кучма.

Неприйнятною він вважає і амністію – у тому вигляді, в якому пропонується.

– Масової амністії не може бути… Амністії не повинні підлягати люди, на руках яких кров, – підсумував представник України у ТКГ.

До слова, на форумі YES Володимир Зеленський заявив, що зараз готуються списки для наступного обміну ув’язненими.