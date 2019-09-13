Освобожденный в рамках обмена с Россией Павел Гриб заявил, что не поздоровался с президентом Владимиром Зеленским, потому что не узнал его.

Павел Гриб – самый молодой пленник, которого освободили в рамках обмена между Украиной и Россией.

Он удивил присутствующих, не пожав руку президенту Владимиру Зеленскому, когда вышел из самолета.

Теперь парень объяснил почему так произошло.

– К сожалению, я выходил последним. Сначала просто спустился, ничего не увидев. Затем подбежали родные. Я полностью дезориентировался, как бы это странно не звучало. Я даже сам не понял, что происходит. Картинка в глазах мелькала. Я не мог журналистам смотреть в глаза, – сказал он.

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Гриб добавил, что сожалеет, что так произошло, но он не узнал президента.

– Потом папа показал на Зеленского. Я его не узнал, говорю честно. Посмотрел, что какие-то люди в костюмах стояли. К сожалению, так произошло, – пояснил Гриб.

К слову, в НАТО отреагировали на обмен заключенными между Украиной и Россией.