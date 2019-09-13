Звільнений в рамках обміну з Росією Павло Гриб заявив, що не привітався з президентом Володимиром Зеленським, тому що не впізнав його.

Павло Гриб – наймолодший бранець, якого звільнили в рамках обміну між Україною і Росією.

Він здивував присутніх, не потиснувши руку президенту Володимиру Зеленському, коли вийшов з літака.

Тепер хлопець пояснив чому так сталося.

– На жаль, я виходив останнім. Спочатку просто спустився, нічого не побачивши. Потім підбігли рідні. Я повністю дезорієнтувався, як би це дивно не звучало. Я навіть сам не зрозумів, що відбувається. Картинка в очах мелькала. Я не міг журналістам дивитися в очі, – сказав він.

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Гриб додав, що шкодує, що так сталося, але він не впізнав президента.

– Потім тато показав на Зеленського. Я його не впізнав, кажу чесно. Подивився, що якісь люди в костюмах стояли. На жаль, так сталося, – пояснив Гриб.

До слова, у НАТО відреагували на обмін ув’язненими між Україною і Росією.