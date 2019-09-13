Верховная Рада поддержала представление президента Владимира Зеленского на увольнение членов Центральной избирательной комиссии.

Верховная Рада уволила всех членов Центральной избирательной комиссии. Законопроект был принят во втором чтении и в целом.

За законопроект №2127 о роспуске ЦИК проголосовал 341 депутат. Против – 41.

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Таким образом, Рада уволила Аллу Басалаеву, Наталию Бернацкую, Михаила Вербенского, Олега Диденко, Андрея Евстигнеева, Ирину Ефремову, Ольгу Желтову, Олега Конопольского, Светлану Кустовую, Ольгу Лотюк, Екатерину Махницкую, Виталия Плукаря, Евгения Радченко, Татьяну Слипачук, Леонтия Шипилова, Татьяну Юзькову.

Всего уволены 16 человек. Согласно законодательству, ЦИК Украины состоит из 17 членов, но место оставалось вакантным.

После принятия решения об увольнении ЦИК на протяжении трех дней депутатские фракции должны направить президенту свои предложения по кандидатурам.

Рада звільнила весь склад ЦВК

Напомним, 11 сентября президент Владимир Зеленский направил представление в парламент о досрочном прекращении полномочий ЦИК.

Ранее он отметил, что комиссия “неоднократно проявляла недостаточную взвешенность или даже политическую предвзятость”.