PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Рада звільнила весь склад ЦВК

Верховна Рада підтримала подання президента Володимира Зеленського на звільнення членів Центральної виборчої комісії.

Рада звільнила весь склад ЦВК

Верховна Рада звільнила всіх членів Центральної виборчої комісії. Законопроект був прийнятий у другому читанні і в цілому.

За законопроект №2127 про розпуск ЦВК проголосував 341 депутат. Проти – 41.

Читайте: У Слузі народу запропонували Раді формувати ЦВК за квотним принципом

Таким чином, Рада звільнила Аллу Басалаєву, Наталію Бернацьку, Михайла Вербенського, Олега Діденка, Андрія Євстигнєєва, Ірину Єфремову, Ольгу Желтову, Олега Конопольского, Світлану Кущову, Ольгу Лотюк, Катерину Махницкую, Віталія Плукаря, Євгена Радченка, Тетяну Сліпачук, Леонтія Шипілова, Тетяну Юзькову.

Всього звільнено 16 осіб. Згідно із законодавством, ЦВК України складається з 17 членів, але одне місце залишалося вакантним.

Після ухалення рішення про звільнення ЦВК протягом трьох днів депутатські фракції повинні направити президенту свої пропозиції щодо кандидатур.

Рада звільнила весь склад ЦВК

Нагадаємо, 11 вересня президент Володимир Зеленський направив подання в парламент про дострокове припинення повноважень ЦВК.

Раніше він зазначив, що комісія “неодноразово проявляла недостатню виваженість або навіть політичну упередженість”.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Повний список депутатів Верховної Ради ІХ скликання
Повний список депутатів Верховної Ради ІХ скликання
Рада IX скликання провалила свій перший законопроект
Рада IX скликання провалила свій перший законопроект
цвк
У Слузі народу запропонували Раді формувати ЦВК за квотним принципом
верховна рада
Рада не розглядатиме звільнення ЦВК 12 вересня – Арахамія
Депутати-кнопкодави вибачилися і готові віддати зарплату на благодійність
Депутати-кнопкодави вибачилися і готові віддати зарплату на благодійність
Чому Зеленський хоче розпустити ЦВК
Чому Зеленський хоче розпустити ЦВК
У Раді зареєстрували проект постанови про розпуск ЦВК
У Раді зареєстрували проект постанови про розпуск ЦВК
Рада підтримала законопроект про затвердження плану оборони України президентом
Рада підтримала законопроект про затвердження плану оборони України президентом
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка