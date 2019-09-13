Верховна Рада підтримала подання президента Володимира Зеленського на звільнення членів Центральної виборчої комісії.

Верховна Рада звільнила всіх членів Центральної виборчої комісії. Законопроект був прийнятий у другому читанні і в цілому.

За законопроект №2127 про розпуск ЦВК проголосував 341 депутат. Проти – 41.

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Таким чином, Рада звільнила Аллу Басалаєву, Наталію Бернацьку, Михайла Вербенського, Олега Діденка, Андрія Євстигнєєва, Ірину Єфремову, Ольгу Желтову, Олега Конопольского, Світлану Кущову, Ольгу Лотюк, Катерину Махницкую, Віталія Плукаря, Євгена Радченка, Тетяну Сліпачук, Леонтія Шипілова, Тетяну Юзькову.

Всього звільнено 16 осіб. Згідно із законодавством, ЦВК України складається з 17 членів, але одне місце залишалося вакантним.

Після ухалення рішення про звільнення ЦВК протягом трьох днів депутатські фракції повинні направити президенту свої пропозиції щодо кандидатур.

Рада звільнила весь склад ЦВК

Нагадаємо, 11 вересня президент Володимир Зеленський направив подання в парламент про дострокове припинення повноважень ЦВК.

Раніше він зазначив, що комісія “неодноразово проявляла недостатню виваженість або навіть політичну упередженість”.