Фракция Слуга народа составила список из 35 претендентов на должности членов Центральной избирательной комиссии.

Глава фракции Давид Арахамия сообщил, что они составили список из 35 претендентов на должности членов ЦИК, однако short-list еще не сформирован.

– Мы понимали, что рано или поздно ЦИК будет перезагружена. И у нас был длительный процесс рекрутинга. У нас сейчас есть 35 кандидатов, кажется, из которых нужно сделать short-list, – заявил Арахамия.

Он не назвал фамилий из этого списка, но добавил, что среди них нет действующих народных депутатов.

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Глава фракции отметил, что при квотном принципе распределения нового состава ЦИК большинство членов будет делегировано Слугой народа.

Напомним, Верховная Рада поддержала представление президента Владимира Зеленского на увольнение членов Центральной избирательной комиссии.