Фракція Слуга народу склала список з 35 претендентів на посади членів Центральної виборчої комісії.

Глава фракції Давид Арахамія повідомив, що вони склали список з 35 претендентів на посади членів ЦВК, однак short-list ще не сформований.

– Ми розуміли, що рано чи пізно ЦВК буде перезавантажена. І у нас був тривалий процес рекрутингу. У нас зараз є 35 кандидатів, здається, з яких потрібно зробити short-list, – заявив Арахамія.

Він не назвав прізвищ з цього списку, але додав, що серед них немає діючих народних депутатів.

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Глава фракції зазначив, що за квотного принципу розподілу нового складу ЦВК більшість членів буде делеговано Слугою народу.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала подання президента Володимира Зеленського на звільнення членів Центральної виборчої комісії.