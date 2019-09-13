Верховная Рада приняла в первом чтении закон об открытии космоса частным компаниям.
Парламент принял за основу в первом чтении законопроект №№1071 О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно содействия развитию космической деятельности и привлечения инвестиций в космическую отрасль Украины.
Он позволяет частным компаниям вести космическую деятельность и запускать ракеты в космос.
За соответствующее решение проголосовали 283 народных депутата.
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Принятие законопроекта будет способствовать привлечению инвестиций в космическую отрасль Украины.
Сегодня в Украине испытывать, производить и эксплуатировать ракеты-носители могут только государственные компании.
Напомним, ранее Верховная Рада поддержала закон об обличителях коррупции.