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Факты / Украина

Закон об обличителях коррупции: Рада поддержала правки

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №1010 о внесении изменений в закон о предотвращении коррупции относительно обличителей коррупции.

Закон об обличителях коррупции: Рада поддержала правки

13 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект №1010 о внесении изменений в закон о предотвращении коррупции относительно обличителей коррупции. За это решение проголосовало 283 народных депутатов.

Основные положения законопроекта:

  • определение правового статуса обличителей коррупции, их прав и гарантий защиты;
  • законопроект приводит в норму порядок раскрытия обличителем коррупции информации;
  • освобождение обличителей коррупции от юридической ответственности.

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Документ предусматривает анонимность обличителя, гарантирует сохранение ему рабочего места, компенсацию за вынужденный прогул и будущее трудоустройство. Предлагается получение защиты прав обличителя на бесплатной основе, а их интересы должны представлять НАБУ и адвокатом.

Законопроект предусматривает также вознаграждение обличителю коррупции. Размер вознаграждения выплачивается в случае, если государству был нанесен ущерб в пять тысяч раз и более больше прожиточного минимума.

Размер вознаграждения в пределах 10% от суммы взятки, но не больше 3 тыс. минимальных зарплат.

К слову, заместитель головы Офиса президента Руслан Рябошапка подчеркнул, что предложенные ОП законодательные инициативы по защите разоблачителей коррупции основываются на рекомендациях европейских институтов.

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