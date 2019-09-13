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Факти / Україна

Україна дозволить приватним компаніям запускати ракети в космос

Верховна Рада ухвалила в першому читанні закон про відкриття космосу приватним компаніям.

запуск ракети

Парламент ухвалив за основу у першому читанні законопроект №№1071 Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння розвитку космічної діяльності та залучення інвестицій в космічну галузь України.

Він дозволяє приватним компаніям вести космічну діяльність і запускати ракети в космос.

За відповідне рішення проголосували 283 народних депутати.

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Ухвалення законопроекту сприятиме залученню інвестицій у космічну галузь України.

Сьогодні в Україні випробовувати, виробляти та експлуатувати ракети-носії можуть лише державні компанії.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада підтримала закон про викривачів корупції.

Фото: Dreamstime

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