Украина уже подготовила и передала России списки удерживаемых для нового обмена.

Украинская сторона передала списки удерживаемых в России и на территории оккупированного ею Крыма граждан Украины.

– Списки граждан Украины, которые находятся на территории России и в оккупированном Крыму, мы уже подготовили и передали, – заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова на 16-й Ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES).

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не исключают возможность нового обмена.

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– Это требует начала нового процесса, обмена мнениями, очень кропотливой и наверняка растянутой по времени работы. Никто априори возможность и целесообразность такого процесса не исключает, поэтому это вопрос двусторонних контактов, – сказал Песков.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас готовятся списки для следующего обмена заключенными.