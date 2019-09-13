Україна вже підготувала та передала Росії списки утримуваних для нового обміну.

Українська сторона передала списки утримуваних в Росії та на території окупованого нею Криму громадян України.

– Списки громадян України, які перебувають на території Росії та в окупованому Криму, ми вже підготували і передали , – заявила український омбудсмен Людмила Денисова на 16-й Щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES).

Крім того, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі не виключають можливість нового обміну.

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– Це вимагає початку нового процесу, обміну думками, дуже копіткої та напевно розтягнутої за часом роботи. Ніхто апріорі можливість і доцільність такого процесу не виключає, тому це питання двосторонніх контактів, – сказав Пєсков.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що зараз готуються списки для наступного обміну ув’язненими.