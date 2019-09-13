PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Україна передала РФ списки утримуваних для нового обміну

Україна вже підготувала та передала Росії списки утримуваних для нового обміну.

Україна передала РФ списки утримуваних для нового обміну

Українська сторона передала списки утримуваних в Росії та на території окупованого нею Криму громадян України.

– Списки громадян України, які перебувають на території Росії та в окупованому Криму, ми вже підготували і передали , – заявила український омбудсмен Людмила Денисова на 16-й Щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES).

Крім того, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі не виключають можливість нового обміну.

Читайте: Канал комунікації створено: як обмін ув’язненими вплине на відносини України з РФ

– Це вимагає початку нового процесу, обміну думками, дуже копіткої та напевно розтягнутої за часом роботи. Ніхто апріорі можливість і доцільність такого процесу не виключає, тому це питання двосторонніх контактів, – сказав Пєсков.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що зараз готуються списки для наступного обміну ув’язненими.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Саулі Нійністьо
Люди сміються з тих фіннів, які люблять Росію – президент Фінляндії Нііністьо
Монополістів в Україні не буде – Зеленський
Монополістів в Україні не буде – Зеленський
Маємо ідеї щодо повернення Криму – Зеленський
Маємо ідеї щодо повернення Криму – Зеленський
зеленский
Кіно, IT і нові курорти: Зеленський представив проекти міжнародним інвесторам
щастя
Що робить людей щасливішими – дослідження YES 2019
Обмін Сенцов
Обмін ув’язненими: Зеленський анонсував новий етап
Я не хочу сценарію Абхазії чи Придністров’я – Зеленський про миротворців на Донбасі
Я не хочу сценарію Абхазії чи Придністров’я – Зеленський про миротворців на Донбасі
Зеленський: Санкції – це податок заради миру
Зеленський: Санкції – це податок заради миру
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка