Обмен заключенными между Россией и Украиной. Как происходил, о чем свидетельствует и следовало ли выдавать Цемаха – в материале Фактов ICTV.

Обмен заключенными наконец состоялся. 7 сентября часть кремлевских пленников удалось вернуть домой по формуле 35 на 35.

О возможном обмене заговорили давно. А 30 августа распространился масштабный фейк – якобы самолет с украинскими пленными должен прибыть в Жуляны. С самого утра там дежурили журналисты и даже приехали родственники некоторых заключенных. Позже Офис президента заверил, что это дезинформация, но конкретных данных так и не предоставил.

До последнего дня ни журналисты, ни общество не знали, чего ожидать, кто в списках и будет ли обмен вообще.

Как это было?

Встречать пленных приехали родственники, журналисты и лично президент Владимир Зеленский. Российский и украинский самолеты направились в Киев и Москву соответственно, чтобы забрать своих граждан.

В 13.30 самолет с 35-ю украинцами, которых годами Россия незаконно удерживала в тюрьмах, а некоторых даже пытала, наконец приземлился в Борисполе.

Это был самый трогательный момент для многих украинцев. Кадры, на которых пленники выходят из самолета и встречают родных, которые не сдерживали эмоций, нельзя было смотреть без слез.

В Украину вернули 24 украинских моряка, которые были задержаны в Керченском проливе, и 11 политзаключенных, среди которых и режиссер Олег Сенцов и журналист Роман Сущенко.

Жизнь после плена

Кто-то провел в плену год, кто-то – два. Сложнее всего пришлось Кольченко и Сенцову, которых задержали в мае 2014 года, и Карпяку и Клыху, оказавшихся в плену еще в марте 2014 года.

Ранее Факты ICTV писали, за что осуждены украинские пленники.

Сразу после приземления всех украинцев доправили в больницы на осмотр. 11 пленных в Феофанию, а 24 моряков – в военный госпиталь.

Врачи заверили – всем им нужен покой, чтобы отойти от пережитого. Некоторым – физическое лечение. 9 сентября во Феофании все еще находились восемь политзаключенных. Самый тяжелый – Станислав Клых, которого перевели в специализированное отделение военного госпиталя. Он нуждается в специализированной медицинской помощи.

Некоторые из пленных вернулись с планами – они уже знают, чем будут заниматься на родине. Сущенко, например, заявил, что вернется к журналистской деятельности, в частности к работе в Укринформе.

Павел Гриб отметил, что ближайшие планы – отдохнуть и почитать новости. Андрей Эйдер, самый молодой моряк, сделал девушке предложение и планирует свадьбу. Он, кстати, до сих пор находится в больнице.

Впрочем, не все они вернутся домой. Кольченко и Сенцову пока в Крым нельзя. Им предоставили временное жилье, а Зеленский поручил обеспечить их постоянным.

Что говорят в мире

С возвращением граждан Украины приветствовал весь мир. В частности, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, президент США Дональд Трамп, спецпредставитель США в Украине Курт Волкер, председатель Европейского Совета Дональд Туск и другие.

Трамп назвал обмен “первым гигантским шагом к миру”.

Делали свои выводы и международные СМИ. Причем их мнения разделились. Некоторые считали обмен “триумфом” и “большим успехом” Зеленского, другие – “победой Путина”, отмечая, что Украина согласилась выдать ключевого свидетеля по делу о сбивании малайзийского Боинга.

– Обмен стал частью предворительной оттепели в отношениях между российским президентом Владимиром Путиным и новым президентом Украины Владимиром Зеленским, – пишет The Economist.

Цена обмена

Самая противоречивая ситуация сложилась вокруг выдачи Владимира Цемаха – фигуранта дела о сбитии малазийского самолета Боинг 777 над Донбассом. Помощник президента Украины Андрей Ермак отметил, что условие о включении в список Цемаха было сразу.

А когда его отпустили из-под стражи, Владимир Путин анонсировал масштабный обмен. Впрочем, ситуацию в Украине восприняли неоднозначно. Некоторые уверяют, что выдача ключевого свидетеля – слишком большая цена.

После обмена Зеленский заявил, что к Цемаху были допущены нидерландские следователи, которые допросили его.

– Это не ставит под угрозу дальнейший ход дела и привлечение виновных к ответственности. Должны понимать, что до завершения войны нас ожидает еще много вызовов, которые не будут подпадать под черно-белую картинку мира, – говорит политолог Олег Саакян.

Он добавляет, мы не знаем, что именно сказал бы Цемах и насколько это было бы выгодным как для Украины, так и для нахождения истины по делу МН17.

– Сам акт выдачи Цемаха Нидерландам с территории Украины был бы невозможен, поскольку он является гражданином Украины. С территории России Нидерланды могут его пригласить, и российская сторона в юридическом поле ничем не ограничена в выдаче, поскольку он не является гражданином РФ. В этом случае мы еще и сняли бы с себя “головную боль” по его передаче, – говорит эксперт.

Отношения между Украиной и Россией

Об обмене пленными Зеленский договаривался с Путиным во время первых телефонных разговоров.

– Состоялось создание и утверждение канала коммуникации между Путиным и Зеленским, – констатировал Саакян.

Кроме того, он добавляет, что обмен вызвал прецедент обоюдных шагов со стороны РФ и Украины. Это может вылиться на дальнейшие действия по разведению военных, демилитаризации, поиску точек соприкосновения. Впрочем, он сомневается, что обмен приближает Украину к установлению мира.

– Выходные данные, которые сделали возможной российско-украинскую войну, не изменились, поэтому надеяться на то, что это приблизило нас к реальному миру – это тешить себя иллюзиями.

А это, по словам политолога, слабость международной системы безопасности, шовинистические захватнические амбиции в РФ и невозможность Украины в одностороннем порядке освободить военным образом оккупированные территории.

– Важный момент – вместо Цемаха и Вышинского мы получили целый ряд героев, которые смогут свидетельствовать, говорить, выступать на украинских и международных площадках. Вместо двух спикеров со знаком минус мы получили 35 спикеров со знаком плюс, – заключает эксперт.

Впрочем, он добавляет – мы должны героизировать не личности, а поступки.

– Сегодня общество проходит экзамен – насколько мы усвоили уроки из ситуации с Надеждой Савченко. В первую очередь этот экзамен сдают лидеры общественного мнения и украинские медиа, – отмечает Саакян.

Как бы не радовалась Украина, но 35 – это не конец. Сейчас в российских тюрьмах все еще удерживают около 110 наших пленных, а потому работа по освобождению не завершена.